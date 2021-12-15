В Украине за сутки 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 8 109 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 26 307 человек, 356 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 14 декабря в Украине: зафиксировано 8 109 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 707, медработников — 182); 142 921 Человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 47 137 человек, полностью иммунизированы — 95 784 человека. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 280 человек; летальных исходов — 356; выздоровело — 26 307 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19, 13 декабря за сутки выявили 4 073 новых случая заболевания СOVID-19, 12 декабря сообщалось о 5 275 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 578 557 человек; выздоровело — 3 259 316 человек; летальных случаев — 91 958.

С начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу — 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 640 221 человек. В общей сложности проведено 26 861 757 прививок.