На обновленный телеканал «Рада» пригласили работать бывших ведущих каналов Медведчука

После обновления на телеканале «Рада» будут работать бывшие ведущие из закрытых телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина» и ZIK, сообщает «Детектор медиа».
Так, на одном из промо роликов по обновлению канала, среди ведущих упоминаются бывшие работники «112 Украина» Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.
Телеканал «Рада» начнет выходить в эфир в обновленном формате и в новой студии с 15 декабря. Обновление начнется в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По данным СМИ, креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором — Наталья Яструбенко.
Среди прочих ведущих телеканала также анонсировали политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016