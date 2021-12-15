На обновленный телеканал «Рада» пригласили работать бывших ведущих каналов Медведчука

После обновления на телеканале «Рада» будут работать бывшие ведущие из закрытых телеканалов Виктора Медведчука «112 Украина» и ZIK, сообщает «Детектор медиа».

Так, на одном из промо роликов по обновлению канала, среди ведущих упоминаются бывшие работники «112 Украина» Вадим Колодийчук и Анастасия Красницкая, бывший ведущий ZIK Назар Довгий, ведущий канала Live Максим Зборовский, а также Лариса Богданова и Наталья Андрощук.

Телеканал «Рада» начнет выходить в эфир в обновленном формате и в новой студии с 15 декабря. Обновление начнется в режиме телемарафона, а ток-шоу начнут производить позже. По неофициальной информации, будет курировать продакшн заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По данным СМИ, креативным директором вещателя станет Алексей Семенов, а шеф-редактором — Наталья Яструбенко.

Среди прочих ведущих телеканала также анонсировали политтехнолога Владимира Петрова и ведущего Сергея Иванова.