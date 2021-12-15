ПриватБанк и Ощадбанк запустили возможность оформления карты для выплаты «тысячи Зеленского»

Государственные ПриватБанк и Ощадбанк вслед за другими банками с 15 декабря запустили возможность оформления карты в рамках проекта «єПідтримка» для выплат «ковидной тысячи», сообщили пресс-службы банков.
Согласно сообщению, для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря для ПриватБанка и с 20 декабря для Ощадбанка в мобильном приложении «Дии» подать заявление на получение 1 тыс. грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных.
По условиям программы карты будут действовать четыре месяца со дня получения средств, соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за это время.
Банки подчеркнули, что пополнение и снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой не предусмотрено, а неиспользованные средства вернутся государству.
Использовать деньги можно будет на оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины.
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