Богдан: Санкции СНБО - преступление, Зеленский будет нести за них уголовную ответственность

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что введенные Советом национальной безопасности и обороны санкции, — это преступление. И санкции против каналов Виктора Медведчука не являются исключением.
Об этом Богдан сказал во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
«Любые санкции, вынесенные СНБО, — это преступление. Даже каналам Медведчука, тем более каналам Медведчука», — сказал Богдан.
По его словам, ни одна страна мира не вводит санкции против своих граждан, как это делает Украина. Богдан считает, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак будут нести за это уголовную ответственность.
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