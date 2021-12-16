В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин открыт для диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и заинтересован в нем, но он должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на результат, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а — понятен, b — подготовлен, с — ориентирован на достижение конкретного результата», — сказал Песков журналистам, комментируя высказывания Зеленского про переговоры с российским лидером.
Ранее Зеленский заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток 2» могла бы способствовать организации его встречи с президентом РФ.
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