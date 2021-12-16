Арахамия признал, что в работе обновленного канала «Рада» были нарушения

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия признал, что в работе модернизированного телеканала «Рада» были нарушения постановления 1006 года «О порядке освещения работы Верховной Рады Украины девятого созыва».

Как передает корреспондент Укринформа, об этом он заявил с трибуны парламента по результатам совещания руководителей депутатских фракций и групп с руководством Верховной Рады.

«У нас состоялось совещание по работе нового модернизированного телеканала „Рада“. Мы выяснили на этом совещании, что за эти первые два дня работы есть определенные нарушения постановления, которое мы в зале принимали (постановления 1006 „О порядке освещения работы Верховной Рады Украины) девятого созыва“, — ред.). И мы приняли вместе консенсусное решение немедленно вернуться к исполнению этих постановлений», — сказал Арахамия.

Вместе с тем народный депутат не подтвердил информацию о том, что из кулуаров второго этажа парламента вскоре уберут оборудованную ранее студию телеканала «Рада».

«Я не опровергаю и не подтверждаю этого. Было обсуждение (на совещании Стефанчука с главами фракций и групп в четверг — Ред.), но не было принято такого решения. Я считаю, что студия нужна, но если она каким-то образом мешает людям, то нужно как-то решить: возможно, уменьшить эту студию или что-то перенести», — сказал Арахамия.

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк в комментарии журналистам в кулуарах Верховной Рады отметила, что телеканал «Рада» требовал обновления, поскольку был устаревшим.

«Картинка была устаревшей, ведущие были профессиональными, но не мотивированы подавать информацию так, чтобы это было интересно зрителям, не только тем, которые причастны к парламентской деятельности, поэтому мы или делаем что-то хорошо, предлагаем качественную картинку за средства налогоплательщиков, или вообще закрываем телеканал „Рада“ и не используем этот информационный ресурс. Использовать картинку хорошо и качественно, как по мне, это хорошая история, которая может быть интересна всем политическим силам и потребителю информации», — сказала она.

Василевская-Смаглюк также прокомментировала вопрос о том, что на обновленном телеканале «Рада» работают журналисты с телеканалов Виктора Медведчука.

«Я сама когда-то была журналисткой, и я не считаю, что если они идут с одних каналов на другие, на них можно навесить клеймо. Нужно смотреть, что эти люди несли в массы. Если там действительно были какие-то сепаратистские настроения либо антигосударственные, этим должна заниматься Служба безопасности Украины», — отметила депутат.

До этого председатель ВР Руслан Стефанчук объявил перерыв в пленарном заседании парламента 16 декабря на 30 минут. Это случилось после того, как лидер партии «Европейская солидарность», народный депутат Петр Порошенко утром прервал прямой эфир обновленного парламентского телеканала «Рада», чтобы заявить, что выделение средств на модернизацию канала было «коррупционной махинацией».