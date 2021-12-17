За минувшие сутки от COVID-19 в Украине умерли еще 328 человек

По состоянию на 17 декабря в Украине 8 899 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2028 человек, выздоровели — 21650 человек, летальных случаев — 328.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 597 046 человек, выздоровели — 3 306 465 человек, летальных случаев — 92 641.
За прошедшие сутки 132 991 человек вакцинирован против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы — 89 038 человек, дополнительную дозу получили 14 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 312 996 человек, из них получили первую дозу — 14 312 994 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 824 666 человек. Всего сделано 27 137 674 прививки.
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