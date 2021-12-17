G7 рассматривает штамм «омикрон» как самую опасную угрозу здоровью

Министры здравоохранения стран G7 заявляют, что события, связанные с новым штаммом коронавируса омикрон, следует рассматривать как «наибольшую угрозу здоровью населения в мире.
Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании, которая сейчас председательствует в G7.
«Глубоко озабоченные ростом количества случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как наибольшую текущую угрозу для здоровья населения во всем мире. Как никогда важно тесно сотрудничать, отслеживать и обмениваться данными. Это будет ключом к решению быстроразвивающейся ситуации», — говорится в сообщении.
Министры также отметили важность глобального доступа к диагностике, вакцинам и терапевтическим средствам в попытке противодействовать распространению штамма.
Напомним, новый штамм коронавируса омикрон зафиксировали уже примерно в 80 странах.
Эксперты из Северной Африки отмечают, что для этого штамма характерны пять симптомов: першение в горле, сухой кашель, сильная усталость, легкие боли в мышцах и ночная потливость.
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