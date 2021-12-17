НАТО в ситуации с Украиной надеется на лучшее, но готовится к худшему

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу в ситуации вокруг Украины нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такое мнение он высказал в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.
«Нет ясности в отношении точных намерений по наращиванию военной мощи со стороны России, — сказал Столтенберг. — Так что, конечно, мы можем и должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».
Он также добавил, что НАТО должна обеспечить готовность защищать всех союзников. «Мы не видим прямых угроз нашим союзникам. Но мы видим растущую напряженность», — добавил генсек.
Столтенберг отметил, что НАТО продолжает выражать свою поддержку Украине и активно следит за действиями России.
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