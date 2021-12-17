НАТО в ситуации с Украиной надеется на лучшее, но готовится к худшему

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу в ситуации вокруг Украины нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Такое мнение он высказал в пятницу в ходе совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Болгарии Кирилом Петковым.

«Нет ясности в отношении точных намерений по наращиванию военной мощи со стороны России, — сказал Столтенберг. — Так что, конечно, мы можем и должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему».

Он также добавил, что НАТО должна обеспечить готовность защищать всех союзников. «Мы не видим прямых угроз нашим союзникам. Но мы видим растущую напряженность», — добавил генсек.

Столтенберг отметил, что НАТО продолжает выражать свою поддержку Украине и активно следит за действиями России.