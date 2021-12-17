Депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что Медведчука пытались ввести в заблуждение, чтобы он не явился в суд

На сегодня, 17 декабря, было назначено рассмотрение апелляции на домашний арест председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука. Но секретарь суда зачем-то проинформировал адвокатов политика, что заседание переносится и Виктору Владимировичу присутствовать в суде не нужно. Если бы Виктор Медведчук поверил этому сообщению и не приехал в суд, его бы обвинили в срыве судебного заседания.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Сегодня в 9:00 секретарь суда проинформировал адвокатов Медведчука о переносе дела и о том, что приезжать Медведчуку в суд не нужно. Однако ни письменного сообщения о переносе рассмотрения дела, ни повестки о вызове на другую дату Медведчуку не передали. Зная подлость и цинизм нынешней украинской власти, лживость ее представителей, Медведчук все же поехал в суд. А там ‒ и судьи, и прокуроры, и процесс полным ходом...» ‒ написал парламентарий.

Он подчеркнул, что, если бы Виктор Медведчук не приехал, то его бы обвинили в срыве заседания и уклонении от явки в суд, а прокурор потребовал бы его ареста.

«Вот вам и правосудие. Что ж, процесс продолжается. Удачи Вам, Виктор Владимирович!» ‒ резюмировал Ренат Кузьмин.