В Кремле сравнили Трампа и Байдена

При президенте Джо Байдене каналы общения России и США работают, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что при президенте Дональде Трампе общение не было налажено. Песков назвал отношения Владимира Путина и Джо Байдена взаимоуважительными и конструктивными.
"Не забывайте, что сейчас при Байдене все-таки работают у нас каналы общения, причем разноформатные, разносторонние. При Трампе общения не было, оно было заморожено",— сказал в эфире телеканала RTVI Дмитрий Песков.
"Но при этом атмосфера очень деловитая и уважительная",— так прокомментировал Песков общение лидеров России и США. При этом Дмитрий Песков отметил, что они не друзья. "Они все-таки не так много общались",— рассказал пресс-секретарь о контактах Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что Владимир Путин и Джо Байден общались, когда Путин был премьер-министром.
Дмитрий Песков также отметил, что Трамп не является профессиональным политиком. "Это такое явление, которое ворвалось в политику, наделало много шума и ушло из политики",— заявил Песков. "Байден — это профессиональный политик, который прошел все тернии американской политики с низа до самого верха, его опыт и профессионализм трудно переоценить«,— сказал Дмитрий Песков.
Ранее американская сторона заявляла, что в ходе прошедших 7 декабря переговоров президентов России и США Джо Байден «пугал» Владимира Путина. Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он назвал состоявшуюся беседу взаимоуважительной.
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