В Украине за сутки 7 503 новых случая СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 7 503 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 18 534 человека, 288 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 17 декабря в Украине: зафиксировано 7 503 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 674, медработников — 154); 136 962 человека были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 42 544 человека, полностью иммунизированы — 94 358 человек, дополнительную дозу получили 60 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 2 018 человек; летальных случаев — 288; выздоровело — 18 534 человека», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 декабря за сутки выявили 7 283 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 604 549 человек; выздоровело — 3 324 999 человек; летальных случаев — 92 929.

С начала вакцинальной кампании привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу — 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу — 74 человека. В общей сложности проведено 27 274 636 прививок.