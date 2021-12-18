Суд в США одобрил обязательную вакцинацию работников крупных компаний

Федеральный апелляционный суд США шестого округа в штате Огайо разрешил обязательную вакцинацию сотрудников крупных компаний от COVID-19. Об этом сообщает газета The Washington Post.
4 ноября управление по охране труда (OSHA, входит в состав Минтруда США) обязало все базирующиеся в стране компании со штатом более 100 человек провести вакцинацию своих сотрудников от коронавируса не позднее 4 января 2022 года. В ответ 11 штатов оспорили это решение правительства.
В коалицию штатов, выступивших против обязательной вакцинации, а также призывающих остановить эту процедуру, вошли Миссури, Аризона, Небраска, Айова, Арканзас, Монтана, Нью-Гэмпшир, Южная Дакота, Северная Дакота, Аляска и Вайоминг.
В начале ноября апелляционный суд в штате Техас приостановил это решение правительства. Решение суда было принято в связи с «серьезными законодательными и конституционными вопросами».
Как пишет The Washington Post, как только суда в Огайо отменил решение техасского суда, дело перешло на рассмотрение Верховного суда США. Заседание состоится 4 января. Согласно американской конституции, решение Верховного суда будет окончательным.
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