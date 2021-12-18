В Украине начали вакцинировать третьей дозой препарата от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило о введении первых дополнительных — третьих — доз вакцины против коронавируса. Соответствующая информация обнародована в Telegram-канале ведомства в субботу.
«С начала кампании по вакцинации привито 14 355 540 человек, из них получили первую дозу 14 355 538 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 12 919 024 человека, получили дополнительную дозу 74 человека», — говорится в сообщении. Информация о введении дополнительной дозы препарата министерством обнародована впервые.
Министерство здравоохранения Украины 14 декабря одобрило дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей с низким иммунитетом. Введение дополнительной дозы препарата рекомендовано людям с ВИЧ-инфекцией, с раком крови, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммуномодулирующую терапию, а также пациентам с рядом других иммунодефицитных состояний. Министр здравоохранения Виктор Ляшко разъяснил, что дополнительная доза не является бустерной. По его словам, дополнительная доза необходима людям, у которых в силу состояния их здоровья вакцины показывают меньшую эффективность по сравнению с общей популяцией.
По состоянию на утро субботы в Украине за минувшие сутки выявили 7 503 новых случаев коронавируса, 288 человека умерли от осложнений. За все время пандемии в стране инфицировались более 3,6 млн человек, умерли 92 929.
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