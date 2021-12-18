В ближайшие дни в Украине ожидается снег и гололедица

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять атмосферный фронт с северо-запада, сообщает Укргидрометцентр.
В воскресенье, 19 декабря, ожидается снег и мокрый снег, на западе и севере страны — днем с дождем. Днем в северо-восточных областях значительные осадки. В юго-восточной части страны ночью без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.
Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, с порывами 15-20 м/с. В Карпатах 25-30 м/с; ночью в западных и северных, днем в северо-восточных областях местами вьюга. Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла. В Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.
В Киеве — снег, мокрый снег (днем с дождем). Температура ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.
Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 19 декабря в Киеве была зафиксирована в 1989 году и составила 10,7°, самая низкая ночью — 20,3° ниже нуля в 1994 году.
В понедельник, 20 декабря, в Украине облачно, небольшой снег. В Карпатах, а ночью и в южной и восточной частях умеренный снег. Температура ночью и днем от 4° мороза до 1° тепла, в южной части ночью около 0°, днем 1-5° тепла. В Карпатах ночью и днем 4-9° мороза. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных областях порывы 15-20 м/с.
В Киеве облачно, небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 0-2° мороза.
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