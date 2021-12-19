В Украине еще 3 602 новых случая COVID-19

За минувшие сутки, 18 декабря 2021, зафиксировано еще 3 602 случая коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 176 смертельных исходов.
Об этом сообщает сайт Министерства здравоохранения.
Также сообщается, что с подозрением на коронавирус госпитализировали 2 129 человек, а 6 866 пациентов выздоровели за минувшие сутки. С начала пандемии в Украине заболели более 3,6 млн человек, более 93 тысяч из них умерли.
Днем ранее, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19, 16 декабря выявили 9 590 новых случаев заболевания СOVID-19, 15 декабря за сутки выявили 8 109 новых случаев заболевания СOVID-19.
Прививки от коронавируса вчера получили 62 689 человек, из них первую дозу получили 19 806, вторую — 42 862, дополнительную — 18.
Напомним, вчера стало известно, что штамм «Омикрон» уже проник в Украину, он отличается тем, что распространяется с высокой скоростью.
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