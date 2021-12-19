В РФ зафиксировали минимум смертей от COVID за два месяца

За последние 24 часа в России из-за последствий COVID-19 скончались 1023 человека. Такие данные приводит местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Этот показатель стал минимальным за два месяца. Всего в стране из-за коронавируса, по данным штаба, умерли 297 203 человека.
За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 27 967 человек.
Напомним, за минувшие сутки, 18 декабря 2021, в Украине зафиксировано еще 3 602 случая коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 176 смертельных исходов.
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