В РФ зафиксировали минимум смертей от COVID за два месяца

За последние 24 часа в России из-за последствий COVID-19 скончались 1023 человека. Такие данные приводит местный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Этот показатель стал минимальным за два месяца. Всего в стране из-за коронавируса, по данным штаба, умерли 297 203 человека.

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 27 967 человек.

Напомним, за минувшие сутки, 18 декабря 2021, в Украине зафиксировано еще 3 602 случая коронавируса в Украине. Также зарегистрировано 176 смертельных исходов.