В Украину идут морозы

В ближайшие сутки, 20 декабря, на территории Украины сохранится влажная погода с тенденцией постепенного снижения температуры, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник в большинстве областей ожидается небольшой снег, на юго-востоке ночью умеренный, днём небольшой снег с дождём, днем в южных областях без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха в течение суток от 1° тепла до 4° мороза; в южной части ночью около 0°, днём 0-5° тепла. В Карпатах снег, ночью и днём 4-9° мороза.
В Киеве — небольшой снег, температура воздуха в течение суток 0-2° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве с начала метеорологических наблюдений 20 декабря самая высокая температура воздуха была +9,1°С в 1982г., а самая низкая −20,8°С в 1994 году.
Во вторник, 21 декабря, ожидается холодная погода с температурой воздуха ночью 7-12°, днём 4-9° мороза; на северо-востоке страны и в Карпатах ночью и днём 10-15° мороза; в южной части ночью 3-8° мороза, днём около 0°. Украине местами небольшой снег. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. На дорогах гололедица.
В Киеве — небольшой снег, температура воздуха ночью 9-11° мороза, днём 6-8° мороза.
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