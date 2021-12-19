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У Байдена есть четыре недели, чтобы помешать вторжению РФ в Украину

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У Байдена есть четыре недели, чтобы помешать вторжению РФ в Украину

У президента США Джо Байдена есть «окно в четыре недели», чтобы предотвратить вторжение России в Украину. Белый дом пытается избежать ошибок администрации Барака Обамы в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Издание со ссылкой на источники в администрации Байдена пишет, что президент опасается повторения ошибок, когда США и Европа были застигнуты врасплох тем, как Россия захватила Крым. В связи с этим Байден потребовал от своих советников по национальной безопасности сдержать президента России Владимира Путина всеми возможными способами от вторжения в Украину.

«То, что мы делаем, очень просчитано. Но у нас есть только около четырех недель, чтобы это осуществить», — сообщил источник.

Также сообщается, что реакция Вашингтона на угрозу вторжения началась с поездки директора ЦРУ Билла Бернса в Москву, но по мере того, как Россия продолжила стягивать войска к украинской границе, тихая дипломатия переросла в резкие публичные предупреждения в адрес Путина.

«Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США», — отметил представитель Белого дома.

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По его словам, новые санкции «будут подавляющими и повлекут за собой значительные издержки для российской экономики и финансовой системы».

Напомним, новый министр обороны Германии Кристине Ламбрехт (Социал-демократическая партия) выступила за ужесточение персональных санкций против Путина и его окружения, чтобы не допустить вторжения в Украину.

США, отношения с Россией, Джо Байден
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