В Украине за сутки чуть более 2,5 тысяч новых случаев Сovid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 536 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 6 690 человек, 157 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 19 декабря в Украине зафиксировано 2 536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 250, медработников — 26); 36 027 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы — 24 986 человек, дополнительную дозу получили 0 человек. Также за минувшие сутки госпитализирован — 1 241 человек; летальных исходов — 157; выздоровело — 6 690 человек.», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19, 17 декабря выявили 8 899 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 610 687 человек; выздоровело — 3 338 555 человек; летальных случаев — 93 262.

С начала вакцинальной кампании привито 14386387 человек, из них получили первую дозу — 14386385 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12986872 человека, получили дополнительную дозу — 92 человека. В общей сложности проведено 27 373 349 прививок.