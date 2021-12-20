В Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского не готовится

Ни в Москве, ни в Киеве не занимаются подготовкой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он уверяет, что никаких конкретных предложений от украинской стороны на этот счет пока не поступало.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем«,— сказал Песков журналистам во время пресс-колла.

В октябре Песков говорил, что перспективы встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не просматриваются, «так как Киев взял курс на выход из Минских соглашений и не выполняет договоренности». После этого Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным в любом формате.