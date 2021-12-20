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Медведчук считает, что Украине необходимо изменить курс и улучшить отношения с Россией, - Mail Bd

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Медведчук считает, что Украине необходимо изменить курс и улучшить отношения с Россией, - Mail Bd

Украине необходимо изменить курс и улучшить отношения с Российской Федерацией. Такое мнение высказал председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, пишет Mail Bd.

Как отмечается, в частности лидер оппозиции заявил, что Киеву пора отойти от конфронтации с Россией.

По его словам, действующим киевским властям необходимо изменить курс и улучшить отношения с РФ, а также со всеми странами СНГ.

«Восстановить экономические отношения с Россией, со странами СНГ. Создать те рынки сбыта продукции, которые действительно могут быть выгодны Украине», — подчеркнул политик.

Также Медведчук отметил, что Киеву не следует стремиться к вступлению в Североатлантический альянс (НАТО), поскольку этот военно-политический блок «усугубит ситуацию, которая и без того достаточно критическая в вопросах экономики и социальной сферы».

Вместо вступления в НАТО, политик добавил, что Украине нужен нейтральный статус, который в стране уже провозглашен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжает свой путь в Североатлантический альянс. На это отреагировал президент России Владимир Путин и заявил об обеспокоенности перспективой возможного вступления Украины в НАТО. По его словам, за этим решением последует размещение на территории Украины военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

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13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.

Виктор Медведчук, отношения с Россией
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