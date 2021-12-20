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В Германии с 28 декабря введут «легкий» локдаун

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В Германии с 28 декабря введут «легкий» локдаун

Власти Германии планируют с 28 декабря ввести «легкий локдаун», ограничения социальных контактов коснутся всех граждан, независимо от наличия прививок и перенесенного COVID-19, сообщает издание Bild со ссылкой на проект документа федерального и регионального правительств.

Во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц проведет переговоры с главами региональных правительств, центральной темой будет борьба с распространение коронавируса. За два дня до переговоров экспертный совет эпидемиологов рекомендовал ввести ограничение контактов для борьбы с коронавирусом. Если ограничения будут введены, то этот «локдаун» формально станет третьим с начала пандемии. Последний продлился более полугода — с ноября 2020 по май 2021 года.

По данным Bild, власти ФРГ, как и рекомендовали эксперты, намерены ввести ограничения контактов с 28 декабря — это коснется и привитых, и переболевших, а не только непривитых. С этого дня число участников частных встреч для привитых и переболевших не должно превышать 10 человек. Это правило распространяется как на встречи в помещениях, так и на свежем воздухе. Ранее ограничения по частным встречам были лишь для непривитых — встречаться могут лишь представители двух домохозяйств или семей, причем одна из них может быть представлена не более чем двумя людьми.

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Все клубы и дискотеки с 28 декабря будут окончательно закрыты — ранее для них действовали ограничения, как в Берлине, где посетителям было запрещено танцевать. «Чтобы замедлить распространение варианта (коронавируса) „омикрон“, необходимы дальнейшие ограничения контактов для привитых и переболевших», — цитирует издание проект решения.

ФРГ, коронавирус
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Понедельник, 20 декабря 2021
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