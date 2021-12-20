Как умные часы помогают экономить время и быстро решать важные проблемы

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Эти портативные компьютеры заменили множество приспособлений и позволяют всегда оставаться на связи со всем миром. Но даже их компактные размеры требуют дополнительного времени и усилий на получение нужной информации. А в условиях скоростной жизни это не всегда удобно. Вот почему все большую популярность приобретают smart часы, которые носятся на руке и позволяют считывать с них необходимые данные без лишних усилий.
Попробуйте представить, какую именно информацию вам бы хотелось получать или отправлять моментально, без необходимости доставать смартфон и открывать приложения. В число основных функций умных часов входят:
Не путайте smart watch и фитнес-браслет. Последний очень похож, но его умные функции обычно ограничены получением показателей о состоянии здоровья, поэтому такие гаджеты дешевле и чаще используются для занятий спортом.
Калькулятор, будильник, секундомер, таймер и подобные им функции встроены в любую модель. Некоторые из них имеют дополнительные возможности:
Производители постоянно стремятся уникализировать свои модели, чтобы привлечь к ним больше внимания. Например, есть часы, которые реагирует на падение человека, и если он долго остается без движения, отправляют вызов в службу спасения.
При покупке проверяйте совместимость с разными операционными системами, поскольку производители умных часов чаще всего независимы от гигантов IT-индустрии. Например, Gelius – украинский бренд мобильных аксессуаров и гаджетов, который активно развивается и предлагает качественные конкурентоспособные продукты по приятным ценам.
Есть умные часы, которые могут работать без смартфона, но при желании, и для расширения функционала их можно подключать к мобильному устройству.
Для привязки к конкретной модели телефона обычно требуется установка дополнительных утилит или приложений. Умения будут зависеть от производителя, года выпуска и модели часов. Помните, что один такой гаджет можно привязать только к одному смартфону. Но у самого мобильного устройства есть возможности для подключения сразу нескольких умных часов, чем и пользуются заботливые родители.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016