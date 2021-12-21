В Украине за сутки от коронавируса умерли 346 человек

По состоянию на 21 декабря в Украине 6 029 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализирован 1 061 человек, выздоровело – 18 850 человек, летальных случаев – 346.

Днем ранее, 20 декабря выявили за сутки 2 536 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания СOVID-19, 18 декабря за сутки выявили 7 503 новых случая заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 616 716 человек, выздоровели – 3 357 405 человек, летальных случаев - 93 608.

За прошедшие сутки 110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. Всего сделано 27 484 089 прививок.