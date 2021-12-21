Цена газа в Европе приближается к $1900

Цена газа в Европе в ходе торгов во вторник впервые с начала октября почти достигла $1900 за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1898,7 за 1 тыс. куб. м, или €162,5 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате, сегодня утром физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе в понедельник.