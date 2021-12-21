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Экс-глава ОП Богдан признал, что Медведчук провел успешную земельную реформу в 2001 году

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Экс-глава ОП Богдан признал, что Медведчук провел успешную земельную реформу в 2001 году

В интервью Дмитрию Гордону бывший глава Офиса президента Андрей Богдан признал, что первую земельную реформу в Независимой Украине провел народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук, который в далеком 2001 году был первым заместителем председателя Верховной Рады Украины.

Об этом пишет публицист Анна Шушкевич.

«Первую земельную реформу делал Медведчук, но никто этого не помнит. У нас аграрная страна. А если бы он тогда не сделал, ничего бы не было. Да, кум Путина, сделал реформу? Сделал!», — цитирует она Богдана.

«Вот так, сначала у Зеленского признают, что Медведчук был прав, когда много лет отстаивал идею создания газового консорциума, что помогло бы нам спасти ГТС, а теперь вот вспомнили, что оказывается Медведчук давным давно сделал образцовую реформу, которую власть Зеленского испоганила в интересах западных кураторов», — пишет публицист.

Раз уж даже Богдан знает, что Медведчук разрабатывал Земельный кодекс, принятый парламентом в 2001 году, автор предложила вспомнить, чем там реформа Медведчука отличалась от псевдореформы Зеленского.

«Земельный кодекс 2001 года ввел частную собственность на землю. Украинские крестьяне (6,9 млн граждан) получили возможность владеть своими паями. Именно принятие этого кодекса выступало необходимым условием формирования в Украине классических атрибутов рыночной социально ориентированной экономики и делало землю полноценным элементом системы товарно-денежных отношений. Но что важно! В Земельном кодексе от 25 октября 2001 года были предусмотрены все необходимые предохранители, чтобы исключить спекуляции с земельными участками сельскохозяйственного назначения, проявления земельного рейдерства, чрезмерную концентрацию земель в одних руках и поглощение сельскохозяйственных земель иностранными юридическими и физическими лицами.

Например, гражданам и юрлицам разрешалось покупать не более 100 га в одни руки. А власть Зеленского разрешила концентрировать по 100 тысяч га в одних руках. Медведчук прописал в Кодексе возможность покупать украинскую землю только гражданам Украины, имеющим опыт работы в сельском хозяйстве или занимающимся ведением сельскохозяйственного производства, и юридическим лицам Украины, учредительными документами которых предусмотрено ведение сельскохозяйственного производства. И передавать иностранцам землю было нельзя. А «Слуги» дали добро на скупку украинской земли западным капиталом.

То есть, реформа Медведчука была направлена на развитие села и мелкого фермерства. Поскольку в стране на то время не было ни кадастра, ни инвентаризации земель, владельцам земельных паев запретили продавать или отчуждать принадлежащие им земельные участки. Мораторий должен был служить предохранителем, и он таким был некоторое время. А уже при Ющенко и Порошенко, ориентировавшихся на Запад, возник украинский феномен латифундизма, что привело к усилению сырьевой направленности развития отечественного АПК. Украина фактически стала сырьевым придатком Запада.

Земельная реформа Зеленского направлена лишь на поглощение украинских сельскохозяйственных земель транснациональным капиталом. Вот почему Медведчук — ее самый громкий критик. Он то знает, как нужно было реформировать земельную сферу, и он понимает, что реформа 2019 года искажает базовые основы Земельного кодекса Украины 2001 года и ведет к поглощению украинских черноземов иностранным капиталом, расширению масштабов земельного рейдерства и, в конце концов, к обезземелению украинских крестьян. Это сдача национальных интересов Украины.

Видите разницу? В начале нулевых Медведчук отстаивал национальные интересы, а сегодня Зеленский под влиянием кураторов дерибанит наше главное богатство — землю. Впрочем, украинцы начинают прозревать, а значит, есть шанс, что эту зеленую плесень скоро удастся смыть и забыть. Украине сегодня как никогда нужны политики с опытом и государственной позицией. Надо слушать Медведчука и спасать украинскую землю, пока ее не продали за бесценок иностранцам", — пишет публицист.

Виктор Медведчук, земельная реформа
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