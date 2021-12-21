Зеленский снова заявил о готовности к диалогу с Москвой

Украина готова к диалогу с Россией в любом формате, как с привлечением посредников, так и напрямую с руководством РФ. Об этом заявил во вторник журналистам президент Владимир Зеленский.
«Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся, готовы в любом формате — как с любыми партнерами. Готовы и на прямой диалог тет-а-тет», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.
Если понадобится, он готов сам позвонить Путину для согласования сложных вопросов.
«Наши администрации разговаривают о том, какая может быть agenda (повестка — ред), если они не смогут в какой-то срок договориться по сложным документам, например, то я буду прямо ему звонить», — сказал Зеленский журналистам.
Ранее президент России, комментируя слова украинского лидера о личной встрече, отметил, что если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то руководство Украины в первую очередь должно встречаться с главами так называемых Луганской и Донецкой народных республик. Именно с этого, по мнению Путина, нужно начинать урегулирование на востоке Украины, а потом уже обсуждать эти вопросы с «любой третьей страной», включая Россию.
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