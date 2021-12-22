В Украине за сутки 6 363 новых случая COVID-19

По состоянию на 22 декабря в Украине 6 363 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 2 241 человек, выздоровело — 19 494 человека, летальных случаев — 301.
Днем ранее, 21 декабря сообщалось о 6 029 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 20 декабря выявили за сутки 2 536 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 623 079 человек, выздоровели — 3 376 899 человек, летальных случаев — 93 909.
За прошедшие сутки 119 129 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы — 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу — 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу — 325 человек. Всего сделано 27 603 218 прививок.
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