Цена газа в Европе на открытии торгов несколько снизилась

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду ускорила падение до 8% и опустилась ниже $1950 за тыс. куб. м после рекордного роста накануне, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $1939,6 за тыс. куб. м, или €166 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Читайте также: В США существенно сократилась ожидаемая продолжительность жизни

Стремительный рост цены голубого топлива в Европе начался утром накануне. Стоимость газа последовательно превысила $1800 и $1900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в $2000. Впоследствии она превысила $2100 и подбиралась вплотную к $2200 - росла до $2190,4 за тыс. куб. м, или €187,47 за МВт·ч.