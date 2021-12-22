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В США умер создатель ботокса Алан Скотт

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В США умер создатель ботокса Алан Скотт

Американский офтальмолог и создатель препарата ботокс Алан Скотт умер 16 декабря в Калифорнии на 90-м году жизни, сообщила Washington Post со ссылкой на его дочь Элисон Фергюсон.

По ее словам, причиной смерти стали осложнения сепсиса.

Ботокс – препарат на основе ботулотоксина. Это ядовитое вещество, вырабатываемое бактериями Clostridium botulinu, которое может вызывать паралич мускулатуры и смерть. Во время Второй мировой войны изучалась возможность применения ботулотоксина как биологического оружия.

В 1960-е годы Скотт исследовал это вещество для применения в офтальмологии. Он предположил, что очищенный токсин можно использовать при лечении косоглазия и блефароспазма – непроизвольного сокращения мышц вокруг глаза, которое вызывает моргание.

Гипотеза подтвердилась. Скотт основал компанию Oculinum для производства одноименного препарата из очищенного ботулотоксина. В 1989 году Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило его для лечения офтальмологических заболеваний. В 1991 году фармацевтическая компания Allergan приобрела разработку Скотта и переименовала препарат в Botox.

Со временем пациенты, которым офтальмологи прописывали ботокс, стали рассказывать, что он не только помогает от их болезней, но и разглаживает морщины в верхней части лица. В 2002 году FDA разрешило использовать ботокс в косметологических целях.

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Как отмечает издание, впоследствии выяснилось, что препарат помогает при мигренях, церебральном параличе, повышенной потливости и некоторых других болезнях.

ботокс, Алан Скотт
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