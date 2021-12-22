В Польше зафиксировали рекордную смертность от коронавируса

За прошедшие сутки, 21 декабря, в Польше зафиксировано 775 летальных случаев от коронавируса, что является самым высоким показателем за время осенней, четвертной волны COVID-19.
Об этом сообщает в Твиттере Минздрава Польши.
«От COVID-19 в Польше умерли 247 человек, а от сопутствующих болезней (которые обострились в результате COVID-19 — ред.) — 528», — говорится в сообщении Минздрава Польши.
Как отмечается, среди умерших накануне 73% не были вакцинированы против коронавируса. Вместе с тем из полностью вакцинированных лиц 70% умерших имели несколько сопутствующих болезней.
Около 83% умерших 21 декабря являются лицами, которым уже исполнилось 65 лет. Средний возраст умерших — 75 лет.
Как известно, с начала пандемии коронавируса в марте прошлого года в Польше от инфицирования COVID-19 умерли более 92,8 тыс. человек.
В Польше уже вакцинировались от коронавируса почти 21 млн человек, более 5,6 млн получили уже бустерную дозу.
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