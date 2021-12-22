Дианова: Власть врет и о тарифах, и об отсутствии веерных отключений, а те, кто пытается говорить правду, подвергаются преследованию, как Медведчук

Действующая украинская власть во главе с Президентом Владимиром Зеленским откровенно врет украинцам и о достижениях, и о тарифах как с трибуны Верховной Рады, так и с экранов телевизоров. А те, кто пытается говорит правду, становятся неугодными и подвергаются давлению. Самый яркий пример – политическое преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом сказала политический обозреватель Анна Дианова в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт подчеркнула: представители власти неоднократно заявляли, что ситуация в энергетической сфере никак не отразится ни на тарифах, ни на быте украинцев, однако люди получают платежки и видят реальную картину.

«Виктор Медведчук говорил, что за два года своей каденции Зеленский в сумме повысил тарифы на 49%. То есть обещалось одно, а в итоге – другое… Я получила платежку в два раза больше, я заплатила в два раза больше, чем в прошлом году», – сказала Дианова.

Политический обозреватель также отметила, что неправдой являются и заявления власти о том, что украинцам не стоит опасаться веерных отключений.

«У меня есть друзья, которые испытывают на себе эти самые веерные отключения при том, что наша власть отказывается признавать, что это веерные отключения. Она продолжает утверждать, что это какие-то технические поломки, ремонты, однако это уже стало каким-то регулярным трендом… У нас уже сейчас в два раза меньше запасов газа, чем положено иметь, а в феврале вообще эксперты многие прогнозируют коллапс, если не будет исправлена ситуация», – сказала эксперт.

Но вместо того, чтобы исправлять эту ситуацию, власть преследует тех, кого считает неугодными, кто пытается донести людям правду, как в ситуации с Виктором Медведчуком.

«Наша власть закрывает больницы, или тех же врачей увольняют по своему желанию, потому что человек неугоден, потому что он чем-то не нравится. И это то, о чем говорил Виктор Медведчук, что сегодня незаконными методами репрессируют такого видного политика, как он, а завтра это может случиться с каждым», –убеждена Анна Дианова.

Напомним, как заявил сам председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, он подвергается уголовному преследованию, поскольку выступал с резкой критикой непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также открыто заявлял, что категорически не согласен с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

Сейчас Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам. В мае 2021 года ему было предъявлено подозрение, а в октябре ‒ еще одно.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук заявил, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.