За минувшие сутки в Украине умерли от COVID-19 275 человек

По состоянию на 23 декабря в Украине 7 312 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализирован 1 691 человек, выздоровело – 16 521 человек, летальных случаев – 275.
Днем ранее, 22 декабря выявили 6 363 новых случая заболевания СOVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 029 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 20 декабря выявили за сутки 2 536 новых случаев заболевания СOVID-19, 19 декабря выявили за сутки 3 602 новых случая заболевания.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболел 3 630 391 человек, выздоровело - 3 393 420 человек, летальных случаев - 94 184.
За прошедшие сутки 117 443 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получило 39 071 человек, полностью иммунизировано – 78 101 человек, дополнительную дозу получили 271 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 500 520 человек, из них получили первую дозу – 14 500 518 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 219 547 человек, получили дополнительную дозу – 596 человек. Всего сделана 27 720 661 прививка.
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