Путин уверяет, что не пытается захватить рынок газа в Европе

Россия не захватывает рынок газа в Европе. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.
По словам президента РФ, Россия убеждала Европу в опасности разрушения системы долгосрочных контрактов на поставки газа. «Мы же говорили, хочу повторить, не надо разрушать долговременные контракты. Нет, твердила нам Еврокомиссия, надо переходить на рыночные отношения, рынок отрегулирует. Вот он отрегулировал, $2000 с лишним за тысячу кубов. Пожалуйте бриться, берите», — сказал он.
Глава российского государства также обратил внимание на призывы к России о поставках газа на спотовый рынок, но подчеркнул, что сначала должны быть удовлетворены запросы по долгосрочным контрактам.
Путин заявил, что Россия готова помочь Европе в ситуации с ценами на газ, однако проблемы якобы были созданы самой Европой. «Пусть европейцы займутся своими вопросами и вовремя на них реагируют, и не думают, что они такие умные. Проблемы, которые они создали сами себе, должны ими и решаться. А мы готовы помочь, мы и делаем это», — сказал президент РФ.
Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м. на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ.
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