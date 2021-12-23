Цены на газ в Европе упали ниже $1500

Цены фьючерсов на газ в Европе теряют уже почти 28% и опустились ниже 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов чуть превысила 1900 долларов, а затем резко пошла вниз. Цены демонстрировали коррекционное снижение в течение всего дня, к 18.48 по Киеву опустились до уровня 1450 долларов, что на 28,1% ниже расчётной цены накануне (почти 2020 долларов).

Биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за 1 тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасах в европейских ПХГ.