В Украине за сутки 6 647 новых случаев COVID-19

По состоянию на 24 декабря в Украине 6 647 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 1 646 человек, выздоровели — 14 874 человека, летальных случаев — 248.
Днем ранее, 23 декабря выявили 7 312 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 декабря выявили 6 363 новых случая заболевания СOVID-19, 21 декабря сообщалось о 6 029 новых подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, 20 декабря выявили за сутки 2 536 новых случаев заболевания.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 637 038 человек, выздоровели — 3 408 294 человека, летальных случаев — 94 432.
За прошедшие сутки 113 882 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы — 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу — 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу — 1 389 человек. Всего сделано 27 834 543 прививки.
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