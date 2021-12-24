В РФ впервые за два месяца менее тысячи умерших от коронавируса

За последние сутки в России от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 998 человек, свидетельствуют данные местного оперативного штаба. Ниже отметки 1 тыс. летальных исходов суточная смертность опустилась в этой стране впервые более чем за два месяца — в предыдущий раз о таком числе смертей сообщалось 18 октября (тогда тоже умерли 998 человек).

С начала пандемии в России от COVID, по данным штаба, умерли 302 269 человек.

За последние сутки в России выявлено 24 703 новых случая заражений COVID-19, что стало минимумом с 1 октября (24 552). Ниже отметки 25 тыс. число заражений за сутки с тех пор не опускалось.

Напомним, по состоянию на 24 декабря в Украине 6 647 новых случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 1 646 человек, выздоровели — 14 874 человека, летальных случаев — 248.