В Украину на один день вернется осенняя погода

В Украине потеплеет в ближайшие сутки вследствие перемещения атлантического воздуха с Западной Европы; пройдут осадки, местами усилится ветер. Но в последующие дни в большинстве областей, кроме юга, температура опять снизится, сообщил Укргидрометцентр.

В субботу в Украине снег, мокрый снег, местами с дождем, лишь в южной части днем без существенных осадков. На дорогах страны местами гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью в большинстве областей, днем в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 1° тепла до 5° мороза, на востоке 5-10° мороза; днем от 2° мороза до 3° тепла, в южной части 3-8° тепла.

В Карпатах в ночь на субботу умеренный, днем значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель; температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве в субботу небольшой мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный, 7-12 м/с, ночью местами порывы 15-18 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 0-2° тепла с понижением во второй половине дня и вечером до 3-5° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 25 декабря самая высокая температура днем была 8,2 в 2014г., самая низкая ночью −21,0 в 1969г.

В воскресенье на Закарпатье и в южной части мокрый снег с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега; температура в течение суток от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 5-10°). На остальной территории снег, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза; лишь в северной части без осадков, температура ночью 9-14°, днем 3-8° мороза. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с.

В Киеве в воскресенье без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11° мороза, днем 4-6° мороза.