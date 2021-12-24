Цена на газ в Европе перестала снижаться

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу вновь поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1300,8 за тыс. куб. м, или €110,935 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

При этом общее снижение стоимости газа с начала дня составляет 16%.

Напомним, биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб. м на фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах.