«Рождественский побег» Петра Порошенко нанес невосполнимый ущерб его репутации, - СМИ

Экс-президент Петр Порошенко, которому власти Украины намеревались вручить подозрение в госизмене, отбыл за границу. Оттуда он критикует нового лидера страны Владимира Зеленского, называя его «сценаристом видосиков». Порошенко рано радуется. Ведь вскоре ему все равно придется вернуться в Украину — и уже не в статусе лидера оппозиции.

Об этом пишет в своей статье издание ФАН.

«В Киеве для многих не секрет, что экс-президент Порошенко искренне считает себя «настоящим президентом Украины», а нынешнего главу государства Зеленского — так, проходной фигурой, «мальчиком на побегушках у Запада». При этом в украинском политикуме уверены, что между нынешним и бывшим президентами в 2019-м был заключен своеобразный «пакт о ненападении». В рамках этой договоренности Порошенко и команда старались не слишком часто ругать и унижать «зеленую» власть. А та — не стремилась посадить никого из недавних властителей (кстати, в нарушение обещания, данного украинцам).

На днях этот негласный статус-кво был нарушен. Госбюро расследований обвинило Порошенко в создании преступной группы, которая якобы сорвала поставки угля из ЮАР, законтрактованные осенью 2014-го. А затем в течение 2014-го и 2015-го Киев покупал топливо у властей «ДНР» и «ЛНР», потратив на это более 200 млн гривен.

В Украине, по сути, началась открытая война бывшей и нынешней властных команд, последствия которой предсказать крайне трудно. Опираясь на происходящее, можно перечислить возможные причины, почему Владимир Зеленский, в конце концов, дал отмашку на преследование своего предшественника. Вспомнить, например, недавнюю попытку «госпереворота 1 декабря», которая, вероятно, только благодаря стараниям Запада не стала реальной и за которой за версту торчали уши Порошенко.

Не меньше раздражают Банковую и попытки экс-президента вести внешнеполитическую деятельность — при живом президенте Украины и главе МИД. Так, в ходе текущего визита в Варшаву Порошенко поднял вопрос о польских разрешениях на международные перевозки для украинских перевозчиков. Он заявил, что позиция минтранса Польши «неприемлема и убивает украинский бизнес, который в 2015-м сделал выбор в пользу ЕС, за что поплатился войной и закрытием рынков РФ».

«Я говорил об этом с моим коллегой — президентом Анджеем Дудой. Ограничение доступа на рыки ЕС со стороны поляков выглядит очень некрасиво», — заявил Порошенко в Варшаве, вновь играя в президента.

Но, как считают наблюдатели, именно после «рождественского побега» от следователей ГБР Порошенко стал, как никогда, далек от возвращения в статус президента. И даже — от статуса лидера оппозиции, каковым его пытались представить сторонники с 2019-го. По той причине, что реальный лидер оппозиции просто не может себе позволить никуда сбежать. Это простое правило прекрасно знает оппонент «сивочолого гетьмана» — Виктор Медведчук.

В конце прошлого-начале нынешнего года «зеленая» команда делала все возможное, чтобы избавиться от Медведчука. На него политически давили, увольняли из популярных телешоу его жену Оксану Марченко, организовывали нападения на его соратников. Наконец, беззаконным решением СНБО у него нагло отняли собственность, а самого Медведчука посадили под домашний арест. Банковая сделала все, чтобы лидер ОПЗЖ уехал с Украины и не мешал «зеленым» властителям дерибанить госсобственность. Но Медведчук не уехал и не «прогнулся» под власть. А Петр Порошенко пулей вылетел из страны, едва запахло, по мнению экс-лидера и его сторонников, «сфабрикованным» властью уголовным делом.

Его поведение показало, чего реально стоят все эти деятели от «проевропейской оппозиции», обожающие орать на площадях «Ще не вмерла...» и рвать на груди вышиванки. Реальная оппозиция борется за будущее Украины, находясь в стране и не пачкая штаны при малейшей угрозе «посадки». По слухам, на Банковой искренне хотели отправить Медведчука в РФ и навсегда запретить ему заниматься политикой в Украине. Но в этом плане, надо полагать, команда Зеленского потерпела полное фиаско.

Теперь проблем с Виктором Медведчуком у власти лишь добавилось. Стоит допустить, что на Банковой толком не знают, как выйти из позорного процесса над лидером ОПЗЖ. При этом сам Медведчук ведет себя более чем достойно — не юлит, не кается и не пытается купить себе свободу при помощи компромиссов.

Другое дело — «еврооппозиционер» Порошенко. В видеообращении из Варшавы он, с одной стороны, как сочли многие, поиздевался над Зеленским. А с другой — намекнул Банковой, что хочет с ней объединиться против «российской угрозы». Многие в Киеве восприняли это как приглашение к торгу: мол, «заплачу, сколько скажете, только не сажайте».

Это своеобразное политическое самоубийство со стороны экс-президента. После побега он уже никогда не будет восприниматься украинцами как достойная оппозиция «зеленой» власти. Сотни тысяч граждан, до предела раздосадованных положением дел в стране, теперь могут переориентироваться на Медведчука и ОПЗЖ. Ведь, несмотря на все усилия, видимо, проплаченных социологических контор, реальные рейтинги этих сил растут. У политиков из ОПЗЖ есть четкие рецепты того, как закончить конфликт в Донбассе и примириться с Россией, как восстановить экономику Украины и гражданские свободы, на которые все больше покушается власть.

Сам Порошенко обещает вернуться в середине января, когда отдохнет и вдоволь наиграется в «настоящего президента». Видимо, он просто вынужден будет вернуться, если хочет сохранить свою политическую карьеру. В украинском политикуме уверены — реально сажать экс-президента, конечно, никто не будет, а его «дело о госизмене» будет развиваться в информационном поле. Ему будут предъявлять подозрения, и, возможно, даже избирать меру пресечения. А заодно — будут напоминать обществу, что в период «Дебальцевского котла» или битвы за донецкий аэропорт Порошенко выпускал конфеты в России, а также по частям распродавал суверенитет страны США и Евросоюзу.

«Дело о госизмене» — крайне серьезный информационно-политический кризис для Порошенко. Факты поставок угля из «ЛНР» и «ДНР» установлены, и их никто не опротестовывает. При этом республики Донбасса признали «террористическими» именно при Порошенко: то есть он сам и создал те законы, которые позволяют привлечь его по уголовной статье. Чего больше в его действиях — преступления или национального интереса (обеспечение страны углем, разрешение энергетического кризиса) — должен решить суд. А Порошенко должен прекратить скрываться и вернуться в страну. Ни настоящий президент, ни реальный оппозиционер не может прятаться от системы правосудия, созданной его же руками. Сам факт, что он отказался принять повестку от ГБР и скрылся за границей, надо полагать, нанес невосполнимый удар по его репутации, даже в глазах нейтрально настроенных украинцев.

Что же касается Виктора Медведчука, то в Киеве многие уверены, что он выйдет победителем из нынешнего конфликта с властью. Эксперты полагают, что если бы команда Зеленского была реально способна посадить лидера ОПЗЖ, то он бы уже давно находился в СИЗО. Теперь же аргументов для посадки нет, дело против Медведчука шито белыми нитками — это, вероятно, понимают судьи, прокуроры и даже простые украинцы. При этом, подводя итоги 2021-го, сразу три ведущих СМИ Украины признали Медведчука одним из наиболее влиятельных политиков уходящего года (в разных рейтингах он занял с пятого по седьмое места). А экс-президент Порошенко занял по влиятельности заслуженное место во втором десятк», пишут журналисты.