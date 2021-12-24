Войти
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
дружба народов
«Попал под влияние нациков»: Путин высказался о Зеленском
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году
резонанс
Байден назвал условие для участия в выборах в 2024 году

Читай
бесплатно!
Разделы

Пресс-релизы компаний

RSS

Выбор надежного и успешного ивент агентства для проведения мероприятий

138
Выбор надежного и успешного ивент агентства для проведения мероприятий

Профессиональная организация мероприятий с каждым годом становится более востребованной.

Компании все чаще прибегают к помощи профессионалов в организации корпоративов, семинаров, конференций, презентаций. Пользуются спросом и частные праздники, организованные ивент-агентствами.

Компаний, предоставляющих подобные услуги, очень много. Выбрать среди множества вариантов самый надежный и успешный порой бывает нелегко.

Как сориентироваться на рынке праздничных услуг

Следует учитывать, что ивент-агентства нередко имеют определенную специализацию, и ориентированы на конкретного потребителя.

Специфика деловых мероприятий требует четкого планирования с учетом всех рисков, форс-мажоров, а также отлаженных механизмов реализации.

Организация праздников для частных лиц (свадьбы, дни рождения и пр.) требует креативного подхода, нестандартного мышления, умения создать из обычного праздника уникальное событие.

Корпоративы часто организовывают с целью улучшения отношений в коллективе.

Ивент-менеджеры, занимающиеся подобными мероприятиями, должны ориентироваться в их разновидностях и современных форматах. Важно правильно подбирать подходящий для каждого случая вариант и локацию, уметь организовывать ивенты с элементами разных форматов. Например, совмещать развлечения с тимбилдингом, играми, конкурсами, квестами и тп. В последние годы актуальным стал онлайн формат мероприятий.

Некоторые агентства берутся за организацию нескольких видов мероприятий. Но профессионально справиться с разными задачами способны немногие.

Как выбрать лучшее ивент-агентство

Первое, на что нужно обратить внимание, - это опыт предоставления заявленных услуг и срок деятельности компании.

Подобная информация должна быть на сайте любого серьезного агентства.

Чем дольше ивент-агентство на рынке услуг, тем оно профессиональнее. Конкурентоспособность и профессионализм компании-долгожителя не вызывает сомнений.

Вы можете также посмотреть портфолио агентства с фото и видео материалами, найти данные о корпоративных клиентах, почитать отзывы о проведенных мероприятиях.

Особое внимание следует уделять тому типу мероприятий, в организации которых заинтересованы.

Если планируете проведение корпоратива, почитайте информацию о командообразующих мероприятиях, проведенных агентством, местах где они проводились, количестве задействованных лиц и пр.

Частные праздники не должны быть сделаны по шаблону. Обращайте внимание на агентства, организующие оригинальные мероприятия. По фотографиям и видеофайлам можно оценить общую атмосферу праздника, декор, меню и другие важные для вас детали.

Бизнес мероприятия грамотно организовать и провести способно далеко не всякое агентство. Как минимум нужно убедиться в том, что агентство имеет опыт в этом достаточный опыт.

Не стоит рисковать, доверяя неопытным организаторам какое-либо важное для вас событие.

Даже если вас очень привлекает невысокая стоимость услуг, по факту вы можете заплатить больше, чем рассчитывали, а мероприятие может быть испорчено.

На самом деле, предложения от компании с хорошей репутацией, связями и надежной базой подрядчиков может быть более выгодным за счет скидок, которые предоставляют агентству постоянные партнеры.

Кому можно заказать организацию мероприятия в Украине

Одним из самых успешных на отечественном рынке можно уверенно назвать event-агентство BONAPART

Агентство праздника https://bonapart.ua/ BONAPART – конкурентоспособный бренд, десять с лишним лет занимающийся разработкой и организацией мероприятий.
На счету компании множество успешно реализованных проектов в числе которых социальные, деловые, корпоративные и частные праздничные события.

Сотрудники агентства – профессиональные менеджеры, преданные своему делу всей душой.

Они знают о тонкостях организации разных ивентов все и немного больше, умеют просчитывать все до мелочей, предвосхищать желание клиента и находить неожиданные решения в разных ситуациях.
На их стороне не только многолетний опыт, но и наработанные связи.
Агентство BONAPART заботится о комфорте заказчиков, организовав удаленное наблюдение за подготовительным процессом. Чтобы быть в курсе того, как идет подготовка, ваше личное присутствие не потребуется, по желанию вы можете следить за всем по видеосвязи.

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016