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Только Пинчук, Ахметов и Медведчук сохранили свой статус самых влиятельных, начиная с 2003 года, – Васильковский

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Только Пинчук, Ахметов и Медведчук сохранили свой статус самых влиятельных, начиная с 2003 года, – Васильковский

Из участников самого первого рейтинга от журнала «Корреспондент» только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Ринат Ахметов и предприниматель Виктор Пинчук сохраняют свой статус в качестве самых влиятельных людей Украины. Об этом пишет в своей колонке для журнала «Корреспондент» политический обозреватель Николай Васильковский.

«Журнал „Корреспондент“ подводит итоги года, презентуя рейтинг „топ 100 самых влиятельных“. „Корреспондент“ публикует свой топ-100 самых влиятельных людей Украины, начиная с 2003 года, когда список возглавили президент Леонид Кучма и глава АП Виктор Медведчук», — напоминает журналист.

При этом Васильковский отмечает, что из участников первого рейтинга «Корреспондента» только Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук продолжают оставаться на вершине списка самых влиятельных.

«Сегодня из героев самого первого рейтинга „Корреспондента“ свой статус сохранили только Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Конечно, в рейтинге-2021 присутствует второй президент Леонид Кучма (№ 50), но, скорее, по инерции. После ухода из Трехсторонней контактной группы в Минске Кучма даже в СМИ редко появляется, а активной политикой не занимается вообще», — поясняет журналист.

В то же время, делает вывод Васильковский, высокая позиция Виктора Медведчука подтверждает, что его реальное влияние не зависит от должности.

«Виктор Медведчук (№ 7) демонстрирует, что его реальное влияние не сильно зависит от занимаемой должности. В первом рейтинге много лет назад Медведчук как глава Администрации президента занимал 2-ое место, а в топ-100 за 2021 год находится на 7-ой позиции», — аргументирует журналист.

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По словам Васильковского, рейтинг «топ 100 самых влиятельных» от журнала «Корреспондент» показывает, что война Офиса президента против Медведчука не смогла поколебать статус оппозиционного политика.

«Сегодня против Медведчука ведет войну Офис президента, а Владимир Зеленский не упускает момента, чтобы дать понять, что считает политика своим главным оппонентом. Да, начиная с мая месяца, глава политсовета ОПЗЖ находится под домашним арестом, но Медведчук давно уже обитает в настолько высоких сферах, что, как показывает рейтинг, подобные вещи не могут повлиять на его статус как одного из самых влиятельных людей Украины», — отмечает автор.

«По крайней мере, ни один из топ-политиков Украины не имеет такого уровня отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, да и всей российской политической элитой в целом», — заключает политический обозреватель Николай Васильковский.

Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Виктор Медведчук
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