Только Пинчук, Ахметов и Медведчук сохранили свой статус самых влиятельных, начиная с 2003 года, – Васильковский

Из участников самого первого рейтинга от журнала «Корреспондент» только глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук, бизнесмен Ринат Ахметов и предприниматель Виктор Пинчук сохраняют свой статус в качестве самых влиятельных людей Украины. Об этом пишет в своей колонке для журнала «Корреспондент» политический обозреватель Николай Васильковский.

«Журнал „Корреспондент“ подводит итоги года, презентуя рейтинг „топ 100 самых влиятельных“. „Корреспондент“ публикует свой топ-100 самых влиятельных людей Украины, начиная с 2003 года, когда список возглавили президент Леонид Кучма и глава АП Виктор Медведчук», — напоминает журналист.

При этом Васильковский отмечает, что из участников первого рейтинга «Корреспондента» только Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук продолжают оставаться на вершине списка самых влиятельных.

«Сегодня из героев самого первого рейтинга „Корреспондента“ свой статус сохранили только Виктор Медведчук, Ринат Ахметов и Виктор Пинчук. Конечно, в рейтинге-2021 присутствует второй президент Леонид Кучма (№ 50), но, скорее, по инерции. После ухода из Трехсторонней контактной группы в Минске Кучма даже в СМИ редко появляется, а активной политикой не занимается вообще», — поясняет журналист.

В то же время, делает вывод Васильковский, высокая позиция Виктора Медведчука подтверждает, что его реальное влияние не зависит от должности.

«Виктор Медведчук (№ 7) демонстрирует, что его реальное влияние не сильно зависит от занимаемой должности. В первом рейтинге много лет назад Медведчук как глава Администрации президента занимал 2-ое место, а в топ-100 за 2021 год находится на 7-ой позиции», — аргументирует журналист.

По словам Васильковского, рейтинг «топ 100 самых влиятельных» от журнала «Корреспондент» показывает, что война Офиса президента против Медведчука не смогла поколебать статус оппозиционного политика.

«Сегодня против Медведчука ведет войну Офис президента, а Владимир Зеленский не упускает момента, чтобы дать понять, что считает политика своим главным оппонентом. Да, начиная с мая месяца, глава политсовета ОПЗЖ находится под домашним арестом, но Медведчук давно уже обитает в настолько высоких сферах, что, как показывает рейтинг, подобные вещи не могут повлиять на его статус как одного из самых влиятельных людей Украины», — отмечает автор.

«По крайней мере, ни один из топ-политиков Украины не имеет такого уровня отношений с президентом РФ Владимиром Путиным, да и всей российской политической элитой в целом», — заключает политический обозреватель Николай Васильковский.