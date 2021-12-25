В Китае самое большое с августа число новых случаев заражения коронавирусом

Китайские власти за минувшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является максимальным показателем с 9 августа. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Как уточняется в распространенном заявлении, 73 из вновь выявленных инфицированных прибыли из-за границы. Повышенная температура, кашель и недомогание обнаружены у 140 человек, остальные 24 — бессимптомные носители.
Согласно опубликованной статистике, за последние семь дней количество заразившихся ковидом с симптомами, находящихся в местных медицинских учреждениях, увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент. Только девять из них в тяжелом состоянии. Официально за все время в материковой части Китая переболели 100,8 тыс. человек, не считая зараженных без симптомов. Летальных исходов от ковида в КНР не было зафиксировано с 25 января, с начала пандемии в стране умерли 4 636 человек.
Среди регионов Китая наиболее сложная эпидемическая ситуация наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, где за последние сутки зарегистрировано 86 случаев. Всего в больницах КНР насчитывается 2 373 инфицированных, примерно 51% из них заразились на территории страны, остальные 49% прибыли из-за границы.
В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 153. Местные случаи заражения за последний месяц были выявлены в 16 из 31 административно-территориальной единицы КНР на уровне провинции, города центрального подчинения или специального административного района.
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