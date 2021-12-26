Россия и Германия проведут встречу из-за Украины

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак и советник канцлера ФРГ по внешнеполитическим вопросам Йенс Плетнер решили провести очную встречу по Украине в январе, сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По его данным, об этом они договорились во время продолжительного телефонного разговора, который состоялся в четверг.

Reuters называет такую встречу «редкой», поясняя, что телефонные звонки по украинскому вопросу между главами государств проводились в последнее время часто, а вот очные встречи между высокопоставленными чиновниками проходят редко.

Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в намерении России напасть на Украину и стремится к снижению напряженности, сообщили Reuters два источника в правительстве ФРГ. «Целью немецкой стороны остается скорейшее восстановление нормандского формата», — уточнил один из собеседников агентства.

Reuters отметил, что новый канцлер Германии Олаф Шольц после вступления в должность подчеркивал необходимость диалога с Россией по вопросу присутствия ее военных у западных границ. В то же время он поддерживал идею введения санкций против России, если она вторгнется на территорию Украины.

В середине декабря Шольц заявил, что Германия намерена вернуться к «нормандскому формату» и перезапустить его. Этот вопрос он обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским.

В октябре Дмитрий Козак провел переговоры с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, которая приехала в Москву. Они тоже обсуждали урегулирование на Донбассе.