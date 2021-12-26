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В Украину идут серьезные морозы

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В Украину идут серьезные морозы

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно холодная и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в южной части, а днем и в районе Карпат атмосферный фронт обусловит осадки, гололед, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве — без осадков; температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 11,3° в 2015г., самая низкая ночью −25,3° в 1890г.

Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях значительный снег, местами метели; в южной части мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололед, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.

Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до 15°), днём 3-8° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла.

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На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днём без существенных осадков, температура воздуха ночью и днём около 0°. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днём в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом не северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

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