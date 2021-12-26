В Украину идут серьезные морозы

В ближайшие сутки на территорию Украины будет перемещаться относительно холодная и преимущественно сухая воздушная масса, лишь в южной части, а днем и в районе Карпат атмосферный фронт обусловит осадки, гололед, сообщает Укргидрометцентр.
На дорогах страны местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза; на востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем 5-10° мороза; в южной части и Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.
В Киеве — без осадков; температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 декабря самая высокая температура днем была 11,3° в 2015г., самая низкая ночью −25,3° в 1890г.
Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях значительный снег, местами метели; в южной части мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололед, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.
Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до 15°), днём 3-8° мороза; в южной части ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла.
На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, днём без существенных осадков, температура воздуха ночью и днём около 0°. На дорогах страны гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, днём в Украине, кроме запада и севера, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 28 декабря ночью небольшой, днем умеренный снег. На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом не северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016