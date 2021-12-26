В Кремле назвали тему гарантий безопасности от НАТО для России «вопросом жизни и смерти»

Безопасность России якобы находится под угрозой из-за «обмана» Запада о непродвижении НАТО на восток, для Москвы получение гарантий безопасности сейчас стало вопросом жизни и смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», — сказал Песков.

Напомним, на прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.