В Кремле назвали тему гарантий безопасности от НАТО для России «вопросом жизни и смерти»

Безопасность России якобы находится под угрозой из-за «обмана» Запада о непродвижении НАТО на восток, для Москвы получение гарантий безопасности сейчас стало вопросом жизни и смерти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».
«На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ. И в этом плане, конечно, распространение НАТО на такие страны, как Украина, наверняка, другие страны, которые были на территории Советского Союза», — сказал Песков.
Напомним, на прошлой неделе Россия выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах — Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора. Среди требований РФ — невступление Украины в НАТО.
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