В Украине еще 2248 случаев коронавируса

По состоянию на 28 декабря в Украине 2 248 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализировано 944 человека, выздоровело - 4 789 человек, летальных случаев - 134.

Днем ранее, 27 декабря выявили 1 864 новых случая заболевания СOVID-19, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 декабря за сутки выявили 6 647 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 649 236 человек, выздоровело - 3 437 528 человек, летальных случаев - 95 105.

За прошедшие сутки 46 024 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. Всего сделано 28 055 523 прививки.