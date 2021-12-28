В Украине еще 2248 случаев коронавируса

По состоянию на 28 декабря в Украине 2 248 новых случаев COVID-19. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 944 человека, выздоровело - 4 789 человек, летальных случаев - 134.
Днем ранее, 27 декабря выявили 1 864 новых случая заболевания СOVID-19, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 декабря за сутки выявили 6 647 новых случаев заболевания СOVID-19.
За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 649 236 человек, выздоровело - 3 437 528 человек, летальных случаев - 95 105.
За прошедшие сутки 46 024 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 12 498 человек, вторую дозу – 33 231 человек, дополнительную дозу получили 98 человек, ревакцинальную дозу – 197 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 14 605 035 человек, из них получили первую дозу – 14 605 033 человека, получили две дозы – 13 447 292 человека, получили дополнительную дозу – 2 208 человек, ревакцинальную дозу – 990 человек. Всего сделано 28 055 523 прививки.
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