Кулеба рассказал об отсутствии единства в вопросе санкций против РФ

Страны Запада пока не решили, каким образом осуществлять далее санкционную политику в отношении РФ. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью РБК-Украина, опубликованном во вторник.

«Наши партнеры по нашему призыву очень живо включились в разработку этого санкционного пакета, и я в течение нескольких недель был очень доволен тем, как идет дипломатия между Вашингтоном, Лондоном и столицами стран ЕС по этому поводу», — сказал он. Сейчас, по утверждению Кулебы, «ключевые конкретные решения уже почти готовы, но, как продвигаться с ними вперед, пока еще не решили».

Глава МИД сообщил, что это происходит по двум причинам. Первая — это разногласия по поводу того, обнародовать ли сразу весь пакет санкций, или действовать через дипломатические каналы, угрожая России и стимулируя Москву «пойти навстречу». «Вот эта дискуссия затормозила процесс. Никто не отрицает того факта, что пакет санкций нужен, но вопрос в том, как тактически эту карту разыгрывать», — утверждает он. Второй причиной он назвал рождественские праздники, когда традиционно дипломатическая активность на определенное время сворачивается.

В последнее время звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ эту информацию опровергают.