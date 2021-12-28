В Украине в ближайшие дни потеплеет

В ближайшие сутки активный циклон покинет пределы Украины, и погода постепенно начнет улучшаться, но большая часть территории еще останется в холодной воздушной массе.
В восточных, северо-восточных, ночью и в большинстве центральных, Киевской и Запорожской областях снег (ночью в восточных областях сильный снег, местами с дождем, гололед); на остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с; ночью на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2-7° мороза; в Закарпатье и в юго-восточной части ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.
В Киеве в ночь на среду снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с Температура ночью 7-9° мороза, днем около 5° мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 29 декабря самая высокая температура днем была 8,2 в 2017г., самая низкая ночью −26,5 в 1930г.
В четверг, 30 декабря, в Украине без существенных осадков, лишь ночью в южных областях небольшой снег, в Крыму, днем на крайнем западе небольшой дождь и мокрый снег, местами гололедица. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-10° мороза, днем 0-5° мороза, в западных областях 0-5° тепла; в Крыму ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 4-9° тепла.
В Киеве в четверг без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.
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